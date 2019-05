Quai Paquet: la grande roue deviendra permanente en 2020 ou 2021

Extrêmement populaire l’an dernier, la grande roue pourrait être installée au Quai Paquet de Lévis, durant toute la saison estivale, à partir de 2020 ou de 2021.

Dominique Lelièvre

C’est ce que le maire Lehouillier a fait savoir, mercredi matin, lors du dévoilement de la programmation de l’été 2019 au Quai Paquet.

La grande roue actuelle, qui offre une vue imprenable sur le fleuve, sera en service du 6 au 15 septembre 2019.

Par la suite, la Ville de Lévis ira en appel de projets pour installer une grande roue de 30 mètres de haut au lieu de 25 mètres actuellement. Elle serait en opération en été, de la mi-mai à la fin septembre. «Elle sera à l’image de ce qu’on voit à Londres et à Paris», a anticipé Gilles Lehouillier.

Lévis a jonglé avec l’idée de se porter acquéreur d’une grande roue. Mais la Ville a finalement choisi de faire affaire avec des privés pour la mise en place et la gestion de l’attraction. Une des conditions sera de maintenir « la tarification familiale actuelle », a insisté le maire Lehouillier.

Spectacles

Du 21 juin au 29 septembre 2019, une série spectacles et diverses animations seront au menu au Quai Paquet.

Le Festibière de Lévis, des événements de cuisine de rue, le spectacle de la Fontaine et les Grands Feux Loto-Québec, entre autres, animeront le site tout au long de l’été.

L’Étébus et la Navette Paquet seront également de retour du 21 juin au 3 septembre dans le but d’encourager la population à abandonner la voiture et à prendre le bus.

Les détails de la programmation sont à consulter ici.