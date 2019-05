Quoi de 9 Mtl

1) Café Vasco da Gama fête ses 15 ans

Adresse : 1472 Rue Peel, Montréal,

Téléphone : (514) 286-2688

Du 27 mai au 2 juin prochain, le café Vasco Da Gama célèbrera ses 15 ans!

C’est fou comme ça passe vite 15 ans. Lorsque ça passe si vite, c’est signe de succès, bravo Vasco. Pour l’occasion, le Vasco vous offre une foule de belles excuses pour venir visiter le restaurant du groupe Ferreira. Des lunchs à 15 $, des mimosas à 5$ pour le brunch durant le week-end et un apéro festif le 31 mai pour faire la fête. Joyeux anniversaire Vasco.

2) Chef Battle au Chasse-Galerie

Adresse : 4110 Rue Saint-Denis, Montréal

Réservations : opentable.ca, exploretock.com

Téléphone : (514) 419-9601

Tous les lundis depuis déjà 8 semaines, les chefs de Montréal et d’ailleurs se confrontent dans un combat de chefs bien amical, mais avec la volonté assumée de gagner. Il faut dire que les cadeaux offerts aux gagnants outre le prestige de la victoire sont appréciables. Une fin de semaine à Chicago tout frais payés pour finir en apothéose au restaurant Alinéa. De plus, chaque gagnant se voit aussi remettre chaque semaine, un couteau Japonais de la fameuse boutique spécialisée L’Émouleur. Un panier-surprise, 1h45 pour présenter aux juges deux recettes et des bouchées pour les invités. Le party fait aussi partie de cette fête culinaire. Bravo pour l’initiative qui stimule les chefs et restaurateurs de cette belle industrie.

3) Chez Victoire célèbre son 10e anniversaire

Adresse : 1453 Avenue du Mont-Royal E, Montréal

Téléphone : (514) 521-6789

Menu : chezvictoire.com

Edward Zaki restaurateur bien présent dans le monde de la restauration montréalaise avec plusieurs restaurants, l’excellent chef Alexandre Gosselin, Sindie Goineau sommelière talentueuse et Karl Leblanc maître D’hôtel efficace amorcent l’été 2019 en poussant un cri de victoire! Chez Victoire, leur bistro montréalais actuel sur l’Avenue du Mont-Royal, s’apprête à vivre sa 10e saison estivale. Le mardi Huîtres à 1$ : une des toutes premières tables de Montréal à avoir proposé l’huître à 1$, Chez Victoire renouera avec la tradition au grand plaisir des amateurs. Le mercredi Choix de la Sommelière : selon un calendrier préétabli, Sindie proposera aux curieux de découvrir une sélection de vins d’un terroir donné à 50% de rabais. Chez Vicitoire, c’est le bonheur depuis dix ans, je leur en souhaite encore dix autres.

4) Licence IV

143 rue St-Paul Ouest, Montréal

L’adorable bistro français de la rue Notre-Dame déménage dans le vieux Montréal.

On nous promet un bar à cocktail de grande tenue axé sur les gins du monde entier et les alcools du terroir d’ici. Au menu, Bistronomie, c’est ce que les clients cherchent en ce moment, ça tombe bien. Un look jeune, branché, Dj live Laura Sylvia, la carte des cocktails est phénoménale, menu-bar aussi très intéressant pour les petits creux. Ouverture en soft-opening début juin, ouverture officielle mi-juin. Bravo Ludovic Marionet, ça promet !

5) Gustave

Adresse : 980 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal

Téléphone : (514) 847-9005

Le Gustave change de peau et se refait une beauté grâce au talentueux designer Zébulon Perron (Montréal Plaza, Henri, Marcus au Four Seasons Montréal, Grinder...) une sommité dans le domaine. Le décor évidemment est spectaculaire, très lumineux. La carte et le nouveau menu sont dans la même veine. Cuisine vive et ensoleillée, généreuse et fraîche, conviviale et estivale, ça tombe bien, le soleil pointe le bout de son nez. Grande terrasse, bar et bouchées pour l’apéro, espace privatif, bref, Gustave installé dans l’hôtel Le Saint-Martin est une nouvelle belle destination gourmande à Montréal.

6) PY1, LA MAGIQUE PYRAMIDE !

Quai de l’Horloge, Vieux-Montréal.

À la tombée de la nuit, avant et pendant les festivités du grand-prix de formule 1 de Montréal, plongez dans les soirées thématiques au cœur de mondes immersifs alliant visuels époustouflants, musique électronique et moments collectifs intenses. Laissez-vous emporter dans sept mondes fantastiques et suivez nos guides d’inspiration pour ajuster votre garde-robe selon l’occasion. Chaque soirée est un voyage inoubliable de musique, vidéos et effets spéciaux racontant une histoire vibrante qui nourrit l’imagination collective. Parlant de nourrir, après le spectacle immersif Au-delà des échos ou avant la Soirée PY1, éveillez vos sens avec un cocktail dînatoire aux saveurs et aux couleurs de PY1 et un bar ouvert. Concocté par le génie culinaire d’Agnus Deis, l’expérience sera offerte à la Scena, à proximité de la pyramide PY1. Pour information.

7) Concours de cuisine de la région d’Émilie-Romagne à Montréal

Au cours des semaines du 29 mai au 12 juin 2019, les restaurants participants offriront un plat ou un menu spécial mettant en vedette la grande tradition culinaire de l’Émilie-Romagne et des ingrédients typiques du terroir de cette belle région italienne. Ce concours est organisé par la Chambre de commerce italienne du Canada.

Les restaurants participants sont :

Giulietta – Impasto – Primo & Secondo – MKT –

Fiorellino – Ristorante Da Vinci – Beatrice – Luciano – Piatti – Luca – Le Muscadin.

Bien hâte de vous en reparler et de vous dévoiler le grand gagnant qui se méritera un voyage en Italie à la découverte des produits et producteurs de l’Émilie-Romagne. Pour

Pour plus d'informations.

8) La Champagnerie devient Maison St. Paul

Maison St. Paul

343 St-Paul Est, Montréal

(514) 504-2319

La Champagnerie s’appellera désormais Maison St. Paul

À l’occasion de son 6e anniversaire, La Champagnerie du Vieux-Montréal se refait une beauté et change de nom. Le nouveau menu printanier du chef Jacques Coutu propose des plats tels que la pieuvre grillée, le ceviche de crevettes et les fameux plateaux de fruits de mer extravagants. Les carnivores y trouveront leur compte avec l’assiette de canard de la ferme ancestrale et artisanale, Canard du Village sans oublier l’indétrônable poutine au foie gras, homard et filet mignon. Le 5 juin prochain, Maison St. Paul amorcera plusieurs jours de festivités pour souligner son anniversaire et remercier ses clients des six dernières années. Un lieu festif pour bien manger et apprendre à sabrer le champagne.

9) Bête à Pain

La Bête à Pain Laval

1969 Autoroute des Laurentides, Laval

(450) 663-4330

Après la Bête à Pain sur la rue Fleury, la bête à pain sur la rue Young dans Griffintown, le chef Marc-André Royal et ses partenaires, viennent d’ouvrir un majestueux local à Laval. Il faut vraiment aller sur place pour se rendre compte de l’ampleur du lieu. Magnifiquement aménagé et décoré, vous vous y sentirez instantanément bien. Il faut dire qu’ils n’ont pas lésiné sur leurs efforts pour satisfaire les gourmands. Les produits sont au top, dignes de mention. Le pain, formidable, mais aussi les viennoiseries, les pâtisseries de qualité, gourmandises coupables, sans oublier les petits plats à déguster sur place confortablement installés sur de jolies petites tables, c’est bon et charmant. Bravo, un vrai coup de cœur.