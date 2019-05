Réforme du mode de scrutin et parité

Peu à peu, la question de la réforme du mode de scrutin semble s’imposer dans l’actualité. Ceux qui s’y intéressent, et ils sont moins nombreux qu’on ne le croit, craignent que le gouvernement ne se dérobe à sa promesse. Tous les partis, un jour, ont promis de réformer le mode de scrutin. Aucun ne l’a jamais fait.

Il faut dire que ce n’est pas nécessairement l’idée du siècle. Certes, depuis quelques années, notre mode de scrutin semblait dysfonctionnel. Il est fait pour le bipartisme et l’éclatement des partis francophones semblait assurer la présence éternelle des libéraux au pouvoir.

Quoi qu’il en soit, le sujet est de nouveau sous les projecteurs. Et sans surprise, il s’accompagne des préoccupations idéologiques à la mode. Ainsi, ces derniers, jours, le sujet est revenu dans l’actualité dans une perspective féministe, des groupes portant son étendard réclamant que la réforme de notre système électoral s’accompagne de sa conversion à la parité.

En gros, il faudrait établir une représentation à 50-50 des hommes et des femmes au parlement. Cela au nom de l’égalité entre les sexes. C’est la fameuse politique des quotas. On peut s’attendre à ce qu’elle suscite une certaine ferveur médiatique. Il n’est pas bien vu de s’opposer au féminisme et à ses revendications aujourd’hui.

Confessons néanmoins notre scepticisme. La parité forcée, quoi qu’on en pense, n’est pas une bonne idée. Elle nous oblige à choisir non pas le meilleur candidat mais le représentant d’un quota qu’il soit. Ce quota peut être sexuel, ethnique ou autre. Comme d’habitude, on justifie cela au nom de la diversité, qui est l’idole de notre temps. On prétend aussi combattre une discrimination structurelle qui semble résister à toutes les évolutions sociales.