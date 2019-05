Régis Labeaume dévoile «la vision» de la Ville

Maintenant que le projet de terminal de conteneurs du port de Québec est avancé, Régis Labeaume a dévoilé mercredi « la vision » de la Ville. À long terme, le maire espère notamment que le flux de camions généré par les activités portuaires ne traversera plus les rues de la municipalité.

Il s’agit là d’un des trois éléments révélés par le maire de Québec, au lendemain de l’annonce d’une entente de 775 millions $ du port avec l’opérateur Hutchison Ports et le CN pour la réalisation du Terminal Laurentia (anciennement appelé Beauport 2020).

« Que tous les camions – pas seulement ceux qui transportent des conteneurs – ne passent plus à travers la ville. Qu’ils prennent Dufferin-Montmorency et qu’ils s’en aillent directement sur Félix-Leclerc », a suggéré, mercredi, le maire de Québec.

Terminal Laurentia

Les deux autres requêtes de M. Labeaume au port sont les suivantes : la fin du transbordement et de la manipulation de matières en vrac « à part ce qui est sous couvert actuellement » et qu’il n’y ait plus de nouvelles opérations de transbordement de combustibles fossiles.

« On ne veut plus d’impact potentiel sur les quartiers environnants », a résumé le maire.

Admettant que la Ville « n’a pas d’autorité sur le port », Régis Labeaume a fait savoir que ses trois propositions ne seraient applicables que lorsque Terminal Laurentia sera mis en place. Il a d’ailleurs de nouveau apporté son appui aux projets d’expansion du port.

Accueil mitigé

La sortie publique du maire a été accueillie de façon mitigée par les responsables du port.

« Nous prenons acte des propos du maire en regard du développement du port dans les secteurs du vrac solide et liquide. Il serait difficile d’être en accord, car cela signifierait de renier notre propre mission ainsi que celles de tout le réseau des ports canadiens », a réagi la porte-parole Marie-Andrée Blanchet, mercredi soir.

Cette dernière précise toutefois que « le port et ses opérateurs de terminaux ont investi de manière importante et avec succès pour la mise en place de mesures visant à réduire au maximum les impacts de nos activités ».

Interrogée sur l’enjeu spécifique du camionnage dans les rues municipales, Mme Blanchet a ajouté que « le port est en accord avec le maire d’autant que nous travaillons de concert avec les opérateurs de terminaux, depuis plusieurs mois, sur une initiative visant à minimiser les impacts sur les quartiers environnants de notre secteur portuaire de Beauport ».