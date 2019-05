RénoVert, un crédit d’impôt parmi les «moins efficaces», selon Girard

Malgré les critiques des partis d’opposition et de l’industrie, le ministre des Finances, Éric Girard, se dit «très à l’aise» d’avoir fait passer RénoVert à la trappe, un crédit d’impôt parmi les « moins efficaces », selon lui.

La semaine dernière, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a signalé que la fin du programme en date du 1er avril dernier risquait d’entrainer une perte d’environ 300 M$ en retombées économiques, en 2019-2020.

Libéraux et péquistes ont réclamé le retour immédiat de cette mesure fiscale, au nom de la lutte contre le travail au noir et des retombées en région.

Relancé en chambre à ce sujet par le député péquiste Harold Lebel, M. Girard a rappelé mercredi que le gouvernement offre déjà Rénoclimat, qui fait exactement la même chose que RénoVert, à son avis.

Efficacité « minime »

Devant la presse parlementaire, le ministre a déballé le fond de sa pensée.

«L’argument du travail au noir, ce n’est pas un argument qui est suffisant. La majorité des gens feraient des rénovations de toute façon», a dit M. Girard.

Pour ce qui est des retombées économiques soulevées par l’APCHQ, le ministre des Finances préfère regarder du côté des «retombées fiscales», qui avec le crédit d’impôt RénoVert, n’étaient « pas suffisantes» pour justifier son maintien.

«Je suis très à l’aise avec la décision qu’on a pris, a continué le ministre des Finances. Elle est réfléchie. [...] J’ai des analyses qui montrent que l’efficacité fiscale de ce crédit d’impôt-là, c’est minime.»

«Quand on analyse des crédits d’impôt, [...] on prend la peine de les analyser. C’est important, a-t-il insisté. On a 500 économistes au ministère des Finances: on regarde combien ça coute un crédit d’impôt, combien ça génère de retombées fiscales. Je vous dis que celui-ci n’est pas efficace. [...] C’est un des moins efficace au niveau des rentrées fiscales.»

Rénoclimat : « plus complexe »

M. Girard a avoué que Rénoclimat est « définitivement plus complexe » que RénoVert. Il croit cependant que le premier qu’il a choisi de privilégier est «probablement plus efficace [...] au niveau de l’efficacité énergétique».

Avec Rénoclimat, il faut obligatoirement procédé à une évaluation de la valeur énergétique de sa résidence avant et après les travaux pour avoir droit à une aide financière. Dans le cas de RénoVert, il suffisait de présenter les factures accompagnées d’un formulaire.

«RénoVert, c’est un bon programme, a reconnu M. Girard. [...] Si on avait un ralentissement économique important, c’est un des premiers programmes qu’on regarderait pour stimuler une industrie qui n'en a pas besoin présentement.»