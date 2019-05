Un nouveau lanceur s’amène à Québec

En ce début de saison difficile, les Capitales ajoutent du talent et de l’expérience à leur enclos des releveurs. Le droitier Jack Charleston a été acquis par les Capitales en provenance de Winnipeg, contre un joueur à être nommé incessamment.

Le grand artilleur de 6 pi 5 po évoluait depuis deux saisons avec les Goldeyes de Winnipeg de la ligue American Association avant de débarquer dans la Vieille Capitale pour lancer dans la ligue Can-Am.

Âgé de 26 ans, Charleston appartenait à l’organisation des White Sox de Chicago avant de faire ses débuts dans le baseball indépendant, en 2018. Les White Sox l’avaient repêché en 30e ronde du repêchage amateur du baseball majeur de 2015.

Le géant droitier a principalement évolué dans le niveau A+ et le niveau AA pour les filiales des White Sox. Utilisé seulement pour cinq manches cette saison à Winnipeg, Charleston a accordé deux maigres points à l’adversaire. En 60 matchs et 51 manches et un tiers la saison dernière, l’ancien espoir du baseball majeur a conservé une moyenne de points mérités de 2,63.

«C’est un gars avec beaucoup d’expérience malgré son jeune âge. On voulait faire son acquisition l’hiver dernier, mais ce ne fut pas possible, a dit le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini. Nous sommes contents de l’avoir finalement attiré à Québec. C’est un gars qui ajoutera de la profondeur à notre enclos des releveurs et il nous sera utile d’ici la fin de la saison.»

Spécialiste des fins de matchs

Depuis qu’il a fait ses débuts dans le baseball professionnel en 2015, Charleston a été au monticule pour 195 manches et deux tiers. Le releveur n’a concédé que sept coups de circuit aux frappeurs qui se sont présentés devant lui depuis le début de sa carrière. Le nouveau lanceur sera principalement utilisé en fin de rencontre. Il viendra aider le vétéran Dustin Molleken, qui est le seul spécialiste de cette tâche ingrate.

«Il viendra nous aider en fin de match. Charleston sera principalement utilisé en huitième ou neuvième manche. Il viendra appuyer Molleken qui fait du bon travail présentement. Nous avons maintenant un peu plus de profondeur chez nos spécialistes des fins de match», a souligné Scalabrini.