Une violoniste prodige de 17 ans

Clarissa Bevilacqua n’a su que la semaine dernière qu’elle pouvait participer au Concours musical international de Montréal (CMIM). Alors que d’autres participants s’exerçaient depuis un an pour ce concours prestigieux, la jeune Italienne de 17 ans ne s’est pas laissée intimider par la situation.

Quand on consulte le programme de la 18e édition du CMIM, on peut y lire les présentations des 24 candidats de 16 à 28 ans qui participent au concours cette année. Le nom de Clarissa Bevilacqua ne s’y trouve toutefois pas. La jeune musicienne, originaire de Milan en Italie, n’a su que la semaine dernière qu’elle pouvait remplacer la Japonaise Yukari Ohno, qui venait de se désister.

« J’étais sur la liste d’attente depuis le mois de décembre, dit-elle au Journal. Mais comme je n’avais pas eu de nouvelles depuis presque six mois, je me disais que je n’allais pas y participer. »

En sortant d’une leçon de violon à l’université Mozarteum, où elle étudie à Salzbourg, en Autriche, Clarissa a reçu un courriel de l’organisation du concours qui lui mentionnait qu’une place venait de se libérer.

« Je n’ai pas hésité une seconde avant d’accepter ! C’était mon rêve de participer à un concours majeur comme celui-là », lance-t-elle en souriant.

Seule sur scène

Elle a fait le voyage avec sa mère, Maria, qui l’aide avec ses cours de violon depuis ses tout débuts, à l’âge de quatre ans et demi. Les deux sont hébergées par une famille d’accueil dans Outremont.

Mercredi, à 11 h, Clarissa Bevilacqua était la toute première candidate du concours à ouvrir la marche, devant quelques centaines de spectateurs réunis à la Salle Bourgie. Elle avait environ 25 minutes pour montrer l’étendue de son talent aux neuf membres du jury.

Alors que 22 candidats ont choisi de jouer en compagnie d’un pianiste accompagnateur pour la première ronde, Clarissa, elle, a décidé de faire la totalité de sa prestation en solo. « C’était risqué, car il n’y a pas d’échappatoire, dit-elle. Je me suis dit qu’il valait mieux s’engager à fond ou rester à la maison ! (go big or go home) ».

C’est jeudi soir que Clarissa saura si elle se trouve parmi les 12 demi-finalistes. Mais peu importe le résultat, la jeune musicienne souhaite profiter du concours le plus possible.

« Je vais rester ici jusqu’à la finale, car j’ai tellement à apprendre à côtoyer les autres participants, dit-elle. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce groupe. Et j’ai l’intention de revenir au concours dans trois ans ! »