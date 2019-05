Vélo intelligent: SmartHalo 2 encore plus convivial et abordable

La jeune start-up née et située dans le Mile-End présente enfin la deuxième version du SmartHalo. Cet outil, qui a révolutionné la vie de nombreux cyclistes urbains à travers le monde, surprend encore avec ses avancées technologiques.

Le SmartHalo a été conçu dans l’intention d’éliminer les irritants nuisant à la pratique du vélo en milieu urbain et d’améliorer l’expérience du cycliste en lui assurant la plus haute sécurité lors de ses déplacements.

L’objectif de la compagnie montréalaise est de promouvoir le vélo comme étant le moyen de transport du futur.

Ce dispositif est fixé au guidon du vélo. Il agit principalement comme outil de navigation aux fonctions simples, directement connecté sur téléphone intelligent.

Le lancement de la première génération du SmartHalo s'est avéré un franc succès.

En effet, leur campagne de sociofinancement sur la plateforme Kickstarter avait permis de récolter 538 000$ en peu de temps. Depuis, des cyclistes de partout dans le monde ont adopté ce produit.

Les nouveautés

Fidèle à sa première édition, le SmartHalo 2 calcule la distance des trajets de façon optimale. Il guide en un coup d’œil grâce à son système intuitif lumineux.

De plus, il offre les fonctions pratiques suivantes: lumière de nuit, suivi de mise en forme, assistance personnelle et surtout, alarme antivol.

La deuxième version est aussi dotée d'une interface à écran tactile qui affiche certaines données métriques comme la distance, la vitesse et la dépense calorique.

Son design a également été amélioré. La taille plus petite du dispositif et le nouveau système d’ancrage rendent le produit plus discret.

Le phare avant est désormais plus puissant, procurant une vision de nuit améliorée.

Où se le procurer

SmartHalo 2 est maintenant offert à prix encore plus abordable sur Kickstarter.

Avec l’offre de lancement de 30 jours, on peut se le procurer au prix de 99$ US (environ 130$ CA). Le gadget sera vendu sur le site de SmartHalo à 159$ US (environ 215$ CA).

SmartHalo 2 propose aux cyclistes une solution abordable pour rendre leur vélo intelligent.

On fait donc vite pour profiter de l'offre!