Zewski à la croisée des chemins

« À mon niveau, ce n’est pas facile de me trouver des duels, a indiqué Zewski. Ça me prend des gros combats contre des adversaires qui demandent beaucoup d’argent sans que je génère de gros revenus.

Au cours des quatre dernières années, Zewski a vécu des montagnes russes sur le ring et à l’extérieur. Il a subi sa première défaite et il a mis fin à son association avec Top Rank notamment.

« On a une super bonne entente, a indiqué Zewski. On règle mes combats avec une poignée de main et on se fait confiance.