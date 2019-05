DION BÉDARD, Gilberte Bouillon



Au CISSS Chaudière Appalaches-site Paul-Gilbert, le 2 avril 2019, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Gilberte Bouillon, épouse en premières noces de feu monsieur Gérard Dion et en secondes noces de feu monsieur J.-Émile Bédard, fille de feu madame Adèle Turcotte et de feu monsieur Zénon Bouillon. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Notre-Dame-des-Laurentides.Elle laisse dans le deuil sa fille Carole Dion (Michel Lachance) et leur fils Daniel (Catherine Ferland); les enfants de J. Émile Bédard: Jacques (Lynn Webb), feu Diane, feu Pierre et Hélène, leurs enfants: Frédéric, Mélanie, Éric, Chantal, Sébastien, Vanessa, Jessica et Mélodie ainsi que les arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-enfant; sa sœur Gertrude, son frère Hervé; ses beaux- frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Jean, Mariana, Cécile, Laurette, Alice, Anisette, Gérard et Odilon.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. L'inhumation se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du centre hospitalier Paul-Gilbert (unité OASIS) pour la qualité des soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 279 rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal, Québec, Téléphone: 514 871-1717 Courriel: info@rubanrose.org Site web: rubanrose.org. Des formulaires seront disponibles sur place.