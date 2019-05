PARÉ, Georgette Boucher



À l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, le 20 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Georgette Boucher, épouse de feu monsieur Joseph Paré, fille de feu monsieur Léonidas Boucher et de feu dame Clara Pichette. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Marie-Reine Paquet) et Nelson; son petit-fils: Gabriel; sa sœur et frères: Anita (feu Maurice Trudel), André (Carmen Lessard) et Charles-Henri (Lise Dorion); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Paré: Aurélien (feu Cécile), feu Lauréat (Céline Mercier) et Marcel (Jeanne D'Arc Lessard). Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs: Léonie, Madeleine (Adélard Poulin), Louisette, Simone (Georges Cunningham) et Oscar (Gabrielle Veilleux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: Hélène, Jeanne-Éva (Gaston Mercier), Adrienne (Georges Lessard), Armand (Léa Goulet), Romuald et Jean (Lucette Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-De-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer, une personne sera présente à l'église pour recevoir vos dons. La direction des funérailles a été confiée à la