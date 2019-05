HARDY, Julienne



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 25 mai 2019, à l'âge de 94 ans et 7 mois, est décédée madame Julienne Hardy, conjointe de feu monsieur Robert Gobeil, fille de feu monsieur Emile Hardy et de feu madame Cordélia Mercure. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures, native de Cap-Santé. La famille recevra les condoléanceset de là, au cimetière Saint-Charles, sous la direction duMadame Hardy était la soeur et la belle-soeur de: feu Émilienne (feu Donat Bertrand), feu Marie-Jeanne (feu Émilien Dagenais), feu Lucien (feu Agnès Leclerc), feu Régina (feu Paul Julien), feu Blandine, feu Jean-Baptiste (feu Fernande Dussault), feu Cécile (feu Alexandre Julien), feu Marcelle, feu Mariette (feu Robert Robitaille), feu Charlotte (feu Lucien Langevin), feu René J. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à sa grande amie Gisèle Hardy ainsi que tout le personnel du Manoir du Verger de Saint-Augustin-de-Desmaures. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Gilles Kegle au www.gilleskegle.org