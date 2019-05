LORTIE, Jacqueline Verret



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 23 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jacqueline Verret, fille de feu Marie Renaud et de feu Albert Verret. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule lundi 3 juin 2019, de 12h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Raynald (Diane Bourgault), Gaétan (Louise Simard), Diane (Roger Aubé), Ginette (Jacques Gagné) et Richard Lortie; ses petits-enfants : Claude, Michel et Isabelle Lortie, Philippe Bourgault-Collin, Simon Lortie, Sébastien et Jonathan Aubé, Natasha et Laurie Dugal; ses arrière-petits-enfants : Renaldo, Sarah, Jakob, Thomas, Elliot, Clara, Alice et Samuel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Roch, feu Simone, feu Micheline, feu Bertha et de feu Jean-Marie. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.