DESROSIERS, Antoinette Caron



À La Pocatière le 16 mai 2019 est décédée à l'âge de 89 ans et 11 mois, dame Antoinette Caron, épouse de feu monsieur Cyprien Desrosiers. Elle était la fille de feu Adolphe Caron et de feu Cécile Fortin. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 31 mai de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles de 11 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Rita Aubut), Gérald (Jacinthe Bossé), Louise (Sylvain Langlais), Gilles (Danny Chénard), Réjean (Christine Lisak), Marie-France; ses petits- enfants: René, Mélanie, Vicky, Keven, David, Jean-Michel, Karine, Pier-Olivier, Claudine, Guillaume, Pascal, Mathieu, Steve, Pier-Luc, Sabrina, Sandy, Léanne, Samuel, Amélie, Simon et leur conjoint(e); ses 11 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Raymond-Marie (feu Thérèse St-Pierre), Jeanne-D'Arc Hottote), Julien (feu Philomène St-Pierre), feu Émile, feu Lucie, feu Laurent (feu Carmen Morin), feu Jean-Philippe (Ghislaine Auger), Sr Rose- Délima sscm, Sr Jeanne-Mance scim, Clément (Lisette Jetté), Clémentine, Véronique. Également de la famille Desrosiers elle laisse dans le deuil: sa belle-soeur, Gisèle Poitras (feu Robert). Sont aussi affectés par son départ ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie tous les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie, de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et ceux des Soins à domicile du CLSC de La Pocatière pour leur attention, leur dévouement et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire soit par des fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière ou à la Fondation André-Côté. (Des formulaires seront disponibles au salon), ou en ligne: https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/nos-partenaires/fondations/fondation-de-l-hopital-de-notre-dame-de-fatima