NADEAU, Renée-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 mai 2019, à l'âge de 42 ans, est décédée madame Renée-Claude Nadeau, fille de monsieur Normand Nadeau et de madame Amy Coulombe. Elle demeurait à Québec, autrefois de Lévis. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil sa soeur: Marie-Andrée (Brady Rowland); sa nièce Madison; ses ami(e)s: Christine Morin, Marilyn Beaudoin, Christine Lacroix, Alexandra St-Pierre, Julie Morin et Kathleen Delamarre; ses ami(e)s et collègues de la SSQ; ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement l'équipe de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, particulièrement les fonds dédiés aux recherches de la gynéco-oncologue Dre Alexandra Sebastianelli, https://don.fondationduchudequebec.ca/Pages/Donations/Donations.aspx?amount2=0. La famille vous accueilleraà compter de 13h.