CARON, Georgette St-Cyr



À la résidence Côté Jardins, le 13 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Georgette St-Cyr, épouse de feu Dr Jean Caron, fille de feu monsieur Lucien St-Cyr et de feu dame Albertine Labranche. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure et demie avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Aubert de l'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Francine, André (feu Maryanne Savard), Danielle, Dominique, Martine (Alain Perras) et François (Sophie Paradis); ses petits-enfants : Julie, Anne-Sophie et François St-Laurent, leurs conjoint(e)s Rémi Savard et Marie-Pierre Desrosiers; feu Marie-Ève Caron; Alexandre, Laurence et Camille Perras, leurs conjoint(e)s Élizabeth Lafrance et Frédéric Vermette; feu Élisabeth, Benjamin et Antoine Caron; ses arrière-petits-enfants : Hugo, Charlotte, Clara et Albert; son frère Robert (Pauline Couturier); ses sœurs : feu Denise (Paul-André Beaudoin) et Colette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Clémence Grenier (feu Roméo Caron), Hervé Caron (Société des missions étrangères), Isabelle Caron (feu Réal Flamand) et Gisèle Caron ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Saint-Vincent de Paul (secteur Saint-Sauveur), 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1J 3X1,tél.: 418-522-5741, site web:www.ssvp-quebec.org.