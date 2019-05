CAOUETTE, Irène Paquet



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Irène Paquet, épouse de feu monsieur Mendoza Caouette. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Lise Bélanger), feu Yvan, Jocelyn et Manon (Aurel Dion); ses petits-enfants: Laurent Caouette (Julie Perreault), Denis Caouette et Isabelle Lavoie. Elle était la soeur de feu Louisette (feu Romuald Demers), feu Yvon (feu Pauline Trudel), feu Louison (Pauline Verroneau), feu Gervaise (feu Dollar Gonthier), feu Théodule (Marie-Claire Dubuc), feu Albert (feu Jeannette Perreault), feu Michel (Lucienne Bédard) et de feu Denis (Madeleine Gingras). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caouette: feu Alexandre (feu Pierrette Dubois), feu Maurice (Gabrielle Dubois), feu Adolphe (feu Apauline Fréchette), Béatrice (feu Raymond Lemieux), Gérard (Gabrielle Bélanger), feu Benoît (Louise Fréchette), André (Auréa Demers), feu Henri (Huguette Bar), Georgianne (Émile Bédard) et Antoine (Martine Rancourt); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.