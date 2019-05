POMERLEAU, Benoit



Le Complexe FunéraireJacques Couture vous informe:À l'Hôtel-Dieu d'Arthasbaska, le 24 mai 2019 est décédé à l'âge de 92 ans, Monsieur Benoit Pomerleau, époux de feu Gabrielle Fiset et conjoint de dame Jeannine Simoneau. Il était domicilié à Plessisville et autrefois d'Inverness. Il était le fils de feu Odilon Pomerleau et de feu Alice Gagné.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mai de 14h à 16h, de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h jusqu'à 10h30 auM. Benoit Pomerleau laisse dans le deuil outre sa conjointe dame Jeannine Simoneau, ses enfants: Roland (Martine Gagné), Monique (Daniel Sauvageau), Yvon (Noëlla Fillion), feu Jean-Guy (Nicole Pelletier et conjointe de Yvan Côté), feu Jacques et Réal (Line Bolduc); ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière- petits-enfants. Il était le frère de: feu Berthe (feu Émilien Fortin), feu Rita (feu Adrien Poulin), feu Aimé (feu Huguette Poulin), feu Lucien (Claire-Ida Lambert), feu Émilienne (feu Luc Mercier), feu Frère Joseph Pomerleau, feu Normand (Yolande Grenier), Candide (feu Jean-Paul Bélanger), Lorène Simoneau (Germain Chamberland), Paul-Émile Simoneau (Francine Gagné) et Henriette Simoneau (Jules Couture). Il était le beau-frère de: feu Armand (Irène Vachon), feu Rita (feu Paul-Maurice Guimond), feu Jules (Jacqueline Tousignant), Jean-Paul (feu Anita Morin), Raymond (Suzanne Carrier), Benoit (Gisèle Guertin), Robert (Nicole Lacaille), Jeannine (Laurent Tourigny), Simone (feu Claude Lacaille), Yvette (Laurent Bernier), Noëlla (feu Denis Loiselle), Marcel (feu Lise Lacaille et conjoint de Henriette Giroux) et Denise (Denis Bayard). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Simoneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de L'AVC. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au