DOYON, Yvette Fortier



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 6 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Yvette Fortier, fille de feu dame Rosaria Fradette et de feu monsieur Adolphe Fortier. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul-Henri Doyon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Katia Fortier (feu monsieur Raymond Tremblay); son fils Éric Doyon; son conjoint Nelson Medeiros; son petit-fils monsieur Martin Tremblay; son arrière-petit-fils Derek Tremblay; ses deux soeurs: Hélène Fortier (feu monsieur Marcel Morisette) et Rachelle Fortier; ses belles-soeurs madame Thérèse Lévesque (feu Paul Émile Fortier), Céline Doyon (feu monsieur Jules Drouin), madame Gisèle Doyon (Gaetan Pouliot), madame Olivine Pouliot (feu monsieur Gaetan Doyon); ainsi que de nombreux neveux, nieces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Jeffery Hale, le St Brigid's Home pour leurs bons soins. Eric tient particulièrement à remercier du fond du coeur sa soeur Katia et ses deux tantes Hélène et Rachelle, sans lesquelles sa mère n'aurait pas eu une belle fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à St Brigid's Home, 1645 chemin Saint-Louis, Québec, QC G1S 4M3 ou à l'Hôpital du Jeffery Hale, 1250, chemin Sainte-Foy, Québec, QC G1S 2M6.