GARIÉPY, Raymond



À son domicile, le 19 mai 2019, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Gariépy, époux de feu madame Yolande Tessier, fils de feu madame Pétronille Lemelin et de feu monsieur Arthur Gariépy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 2 juin 2019, de 19h à 22h, lundi 3 juin 2019, de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Denis Gosselin), Claude (Guylaine Bolduc), Mario (France Joncas); ses petits-enfants: Marie-Chloé Gosselin (Xavier Archambault-Alwin), Julie Gariépy (Claude-Olivier Taillefer), Catherine Gariépy (Wesley Piermarini), Jérôme Gariépy (Diana Khim) et leur mère Danielle Plante, Olivier Gariépy (Marie-Michelle Laflamme), Marie-Pier Gariépy (Alexis Dubosc), Gabriel Gariépy (Anne Larochelle-Cadoret); ses arrière-petits-enfants: Léo, Victor, Oscar, Philippe et Rose; son amie Lise Verreault; ses frères et sa sœur: feu Marcel, Pierrette (feu Roland Jobin), feu Roland (Monique Vézina), Maurice (Louisette Beaubien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tessier: feu Marielle (feu Wilfrid Gagné), Suzanne (feu René Morency), feu Raymonde (Armand Tessier), André (Gertrude Langlais), Jean-Marie (Nicole Miville Deschenes), Laurette (Vincent Morissette), Daniel (Suzanne Côté), Clément (Estelle Pouliot), Diane (Denis Turmel); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone: 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.