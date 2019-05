BROCHU, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur André Brochu, fils de feu Léo Brochu et de feu Jeanne Duchesneau. Il demeurait à Lévis. Il était le frère et le beau-frère de feu Françoise (feu Paul Bouchard) et de Nicole (Raymond Carrier). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Francine Bouchard (Jean Veilleux), Louis Bouchard (Stephanie Sheasgreen) et Jean-François Carrier (Nathalie Michaud); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 11h30.