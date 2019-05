FLEURY, Georgette



À la résidence Côté Jardins, le 8 mai 2019, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Georgette Fleury, épouse en premières noces de feu monsieur Henry Saillant, épouse en deuxièmes noces de feu Roland Bégin, fille de feu Georges Fleury et de feu Marie-Louise Parent. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils du premier mariage Claude Saillant, sa petite fille Valérie Saillant, ses fils du deuxième mariage: Pierre (Line), Jean (Guylène) et Jacques Bégin (Paule); ses nièces Diane et Denise Marcoux, ainsi que les autres membres des familles Fleury, Saillant et Bégin, sans oublier ses amis. La famille désire tout particulièrement remercier le personnel soignant de la résidence Côté Jardins pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387