BRISSON, Marie-Ange Dupuis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mai 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Marie-Ange Dupuis, épouse de feu monsieur Normand Brisson. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint- Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roland, Léopold (Nicole Veilleux), Nicole (Allen Turcotte), Michel (Diane Caouette), feu Jean-Claude, Denis, Pierre (Claudine Cloutier) et Serge (Nancy Laprise); ses petits-enfants: Jimmy, Julie, Gaby, José, Danny, Mélanie, Alain, Vicky, Mathieu, Valérie, Vanessa, Karyna, Cynthia et de nombreux arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu René (feu Antoinette Plourde), feu William (feu Monique Gains), feu Marie-Jeanne (feu Edmond Brisson), feu Léopold (feu Marie-Ange Carrier), feu Henri, Thérèse (feu Florent Morin), Simone (feu Jacques Marcheterre) et feu Denis (Gina Lajoie); ses beaux-frères et belles-soeurs: Edgard Brisson (feu Attela Gosselin) et feu Soeur Rosanna Brisson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel des soins palliatifs du cinquième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr). La famille vous accueillera aule vendredi 31 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h età compter de 10h.