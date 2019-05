NAUD, Bertrand



À son domicile, le 8 mai 2019, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé M. Bertrand Naud, fils de feu Edmond Naud et de feu Angeline Gingras. Il demeurait à Sainte-Hénédine.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Il était le frère de feu Marie-Jeanne (feu Louis-Philippe Dion), feu Anne-Marie (feu Edmour Ouellet), feu Georges (Gabrielle Hébert), Rose-Hélène (feu Albert Marcoux), feu Émilien (feu Gemma Lévesque), Cécile, feu Marc-Émile, Marguerite, Gilles (Suzanne Savoie) et Gérard. Il laisse également dans le deuil son amie Gertrude Carette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Sainte-Hénédine).