WAGNER, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 13 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Wagner, époux de dame Cécile Denis. Né à Québec, le 15 avril 1936, il était le fils de feu dame Jeanne Paradis et de feu monsieur Robert Wagner. Il demeurait à Québec, secteur Lebourgneuf. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de la Nativité de Beauport. Outre son épouse Cécile, monsieur Wagner laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Yves Roy), Nathalie (Peter Hachey), Martin; ses petits-enfants: Vincent-W (Maxime Dupont), Léaw, Antoine, Gabriel, Andréanne (Charles Bouffard), Justin, Lisa-Anne; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Nicole (Roland Bérubé), Fernand (Jocelyne Goulet), Hélène, Céline (Ghislain Alain), Ginette, Louise Laroche (feu Denis), Louise Labbé (feu Gilles); de la famille Denis: Denise (feu Jacques Papillon), Louise (Michel Nadeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacques était également le père de: Sylvie, Christian, le frère de: Louise, Lise (Gabriel Wiseman), Marie et le beau-frère de Michèle Denis, tous décédés. La famille remercie la Dre Louise Martin et tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de