ROUSSEAU, Micheline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Micheline Rousseau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Grégoire-de-Montmorency. Madame Rousseau laisse dans le deuil ses enfants: Nelson Doiron (Nathalie Gosselin) et Stéphane Doiron (Line Bleney); ses petits-enfants: Samuel et Nicolas, Vanessa et Simon; sa nièce Chantal Tremblay ainsi que plusieurs parents et ses ami(e)s de la Coop. Un remerciement spécial à la Dre Geneviève Painchaud pour sa disponibilité et son dévouement envers notre mère.