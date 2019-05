COUTURE, Jacqueline Marchand



À l'Hôpital Laval, le 9 mai 2019, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Marchand, retraitée de la Banque Royale, épouse de monsieur Marcel Couture, fille de feu madame Yvonne Lacasse et de feu monsieur Dollard Marchand. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 19h à 22h, samedi 1 juin 2019, de 13h à 16h.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses sœurs: feu Pauline (Claude Dubois), Lise (Gérald Lauzière), Suzanne (feu Gaston Lavoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: Jean-Luc (Louise Careau), Nicole, Claire (Reynald Taillefer), Marielle (Pierre Morency), Lucie (André Allard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, tél : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org ou à la Société Parkinson du Québec, 1080-550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B9, tél : 514 861-4422, sans-frais : 1-800-720-1307, courriel : www.parkinsonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.