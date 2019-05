VERRET, Vic (Victorien)



À l'hôpital Chauveau, le 17 mai 2019, à l'âge de 85 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Victorien Verret, époux de madame Fabienne Giasson, fils de feu monsieur Emmanuel Verret et de feu madame Gertrude Bédard. Il demeurait à Charlesbourg. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances,de 9h à 10h30et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses trois enfants; Sylvie, Ghislain (Johanne Alain), Élaine (Gérard Huot), ses petits-enfants; Manuel Côté (Caroline Goulet), Marie-Philippe Côté (Guillaume Tremblay), Vicky Verret (Patrice Belzile), Maxime Verret (Mélissa Roussel), Jean-Sébastien Huot (Dominique Roy), Pier-Alexandre Huot (Sarah Tardif) et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Marc (feu Thérèse Labrecque), feu Pauline (feu Yvon Boivin), feu Françoise (Paulo Rhéaume), feu Clément (feu Lise Ouellet), Charles-Henri (Andrée Tremblay), Viviane (feu Claude Bouchard), Madeleine (Carol Alain), feu Marcel, Line Giasson (Ridha Fakir), feu Fernande Giasson (Laurence Pageau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis du club des jeunes de cœur du centre de ski le Relais, cousins, cousines et amis. Un sincère remerciement à son frère Charles-Henri pour son dévouement et le support apporté à la famille, de même qu'à tout le personnel du Centre hospitalier Chauveau du 1er et 2e étage pour la qualité des soins prodigués, ainsi que leur dévouement au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.