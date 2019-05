MARTEL, Adrien



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 10 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Adrien Martel, époux de madame Thérèse Boivin, fils de feu Anna-Marie Trudel et de feu Victor Martel. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Robert Monty), Claude (Nicole Drolet), Lise (Michel Duchesne), Guy (Julie Garneau) et Yves (Édith Dubois Roy); ses petits-enfants: Mathieu, Catherine, Joëlle, Vincent, Éliane, Clarie, Frédéric et Laurence; ses arrière-petits-fils: Antoine et Isaac; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Rachel (feu Gustave Lajoie), feu Lucille (feu Lucien Duchesne), feu Raymond (Germaine Bélanger) et de Céline (feu Jean-Guy Plante). Il était également le beau-frère des membres de la famille Boivin: Georgette (feu Claude Drolet), Gisèle (feu Gaston Drolet), Marc (Lise Boulanger), Yolande (Adrien Drolet), Louisette (Édouard Larose), feu Blanche (feu Édouard Chabot), feu Damien, Léonidas (Bill) (Thérèse Savard), Huguette (Gaston Huot), Colette (feu Jean-Paul Emond), Francine (Gilles Langlois) et Jacqueline Moisan. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Côté Jardins pour les bons soins prodigués.