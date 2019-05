LABONTÉ, Laurette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Laurette Labonté survenu à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 mai 2019. Elle était l'épouse de feu Lionel Perron, fille de feu Zérilla Goupille et de feu Pierre Labonté. Elle habitait à Québec, anciennement d'Amqui. Ses proches seront informés afin de lui rendre un dernier hommage qui aura lieu ultérieurement à Rimouski. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Claudette), Lise Marie, Ginette (Bernard), feu Rock (Jeanne-Mance), feu Yolande et Louis; ses petits-enfants: Sohny, Marie-Ève, Raël, Guillaume, Sébastien, Sara, Yohan, Karine, feu Isabelle, Mélanie, Jérémie, Élise-Katrina, Kyra et Nathan; ses arrière-petits-enfants: Camille, Billy, Raphaël, William, Élie-Jeanne et Annabelle; son frère Georges (Ghyslaine) et sa sœur Cécile; des cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs bons amis. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à toutes les personnes l'ayant côtoyée à la Résidence Le long des Berges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084. https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/