LEBLOND, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mai 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédé monsieur Raymond Leblond, époux de madame Lilianne Bourassa. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Ghislain (Marthe Biron), feu Claude (Gaétane Chouinard), Richard (Marie-Hélène Bluteau) et Nathalie (Luc Rioux); ses petits-enfants: Kathleen, Yann, Cassandre, Ariane, Danaé, Émilie, Cédric, Kary-Ann, Alex-Ann et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Simonne Bourassa ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille Leblond tient à remercier tout le personnel de la Résidence Monseigneur-Bourget et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Leblond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc). Des formulaires seront disponibles au salon. La famille recevra les condoléances à lale samedi 1er juin 2019 de 10h à 11h45.L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie.