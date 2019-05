LALIBERTÉ, Gilles



Au CHSLD Saint-Antoine, le 11 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gilles Laliberté. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière St-Charles. La famille recevra vos condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Denis, Édith (Jovany Cordiano) et feu Guylaine; ses petits-enfants: Alexandre, Carolanne, Jessica, Sabrina et Frédérique; ses arrière-petits-enfants: Ameilia, Zack, James, Joshua, Sarah et Abigail; ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (feu Marcel Garneau), feu Maurice (feu Huguette Michaud), Hélène (Alcide Gaudet), Suzanne (feu Renato Dorotea), Claudette (feu Alain Soucy), feu Claude et Michèle ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués.