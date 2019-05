MÉTIVIER, Louise



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 14 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louise Métivier, fille de feu Almanzor Métivier et de feu Marguerite Carrier. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Benoît (Monique Bolduc), feu Jean-Yves, Alain (Louise Migneault), Sylviane et feu Langis (Danielle Bédard); ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement madame Lise Boutin pour son accompagnement et son soutien. À la demande la famille, compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h30.