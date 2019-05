FOURNIER, Nicole



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 8 mai 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Nicole Fournier, épouse de monsieur Yves Lepage. Elle était la fille de feu monsieur Georges Fournier et de feu dame Eva Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de service religieux. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves, sa fille: Manon (Christian Legros), ses petits-fils: Anthony et Jacob Legros, ses frères et sœurs: Louis-Georges (Cécile Gagné), Benoit (feu Mariette Fournier), feu Gérard (Laurette Poirier); ses belles-sœurs de la famille Lepage: Bernadette et Claudette (Denis Lacombe). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier sincèrement le personnel de La Maison d'Hélène pour les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: 350 Avenue St David, Montmagny, QC G5V 4P9, https://www.fondationdelamaisondhelene.org. La direction a été confiée à la