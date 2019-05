MOREL, Huguette Tardif



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 25 mai 2019, à l'âge de 83 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Huguette Morel, épouse de feu monsieur Gérard Tardif. Née à Québec, le 6 avril 1936, elle était la fille de feu dame Marie-Berthe Faucher et de feu monsieur Ludger Morel. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Madame Morel laisse dans le deuil ses enfants: Line (René Couture), Robert (Kathy Gauvin), Jacques (Sophie Leduc), Myriam (Michel Camiré), Brigitte (Isabelle Gagné); ses petits-enfants: Roxanne, Sarah-Jeanne, Laurence, Alexandra et Florence; ses frères et sœurs: Louise, Guy et Monique; ses amies Gisèle Simoneau et Reine Demers; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Morel et Tardif ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jean-Marc, feu Cécile et feu Raymond. La famille désire exprimer sa gratitude pour le dévouement du personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg plus particulièrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les ainés et l'innovation sociale (Unité des soins palliatifs-Centre d'hébergement de Charlesbourg), Site: www.fondationfais.org, Tél.: 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de