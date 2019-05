GAGNON, Magella



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 26 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Magella Gagnon, épouse de feu monsieur Fernand Bernard. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera à l'église 1h30 avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Bertrand Bouchard), René (Annie Tremblay) et Doris (Richard Boutin); ses petits-enfants: François (Geneviève), William (Krystel), Pierre-Alexandre (Marie-Eve), Josée-Anne (Jean-François) et Alexandra (Éric); ses arrière-petits- enfants: Félix, Olivier, Charlotte, Lilianne, Eva et Rose; ses frères et sœurs: Madeleine (feu Emmanuel Bernard), feu Jean-Claude (Thérèse Paradis), Denise, Roch (Yolande Bernard) et Raymond (France Pouliot); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Bernard: feu Georgette (feu Adrien Couillard), feu Jeanne-d 'Arc (feu Almanzor Pruneau), feu Thérèse (feu Marcel Chabot), feu Jean-Guy (Aline Bouffard) et Gertrude (feu Rosaire Aubé); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec, 560, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L OB6. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.