LEMIEUX, André



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le dimanche 26 mai 2019, est décédé à l'âge de 83 ans et 4 mois, monsieur André Lemieux, époux de feu madame Liliane Langevin. Il était le fils de feu Séraphin Lemieux et de feu Célina Chabot. Il demeurait à Saint-Raphaël et autrefois à Saint-Magloire. La famille recevra les condoléances à lavendredi de 19h à 22h et samedi de 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Francine Brochu), Yves (Nadia Théberge) et Laurent; ses petits-enfants: Emmanuel Brochu (Stéphanie Deschaines), Émilie (David Langlois), Cindy (Steeven Roy) et Fanny Lemieux (Jean-François Bélanger), Mathieu Lemieux-Théberge, Karolann (Maxime Desnoyers) et Jaël Lemieux (Maxime Fortier); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Kellyanne, Coralie, Anna-Èves, Hayden, Aurély, Lilia et Lukas. Il était le frère de: Thérèse (feu Clément Chabot) et feu Alphonse. De la famille Langevin, il était le beau-frère de: Marie-Jeanne (feu Fernand Roy), feu Élise (feu Paul Collin), feu Lionel (Thérèse Nadeau), feu Roger (feu Simone Gamache), feu Émilienne (feu Paul-Aimé Larose), feu Roland (Cécile Collin), Lucylle (Robert Schingh), Benoît (Gerty Chouinard) et Mariette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués à notre père. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.