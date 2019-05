THIBAULT BERNIER, Anita



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 mai 2019, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée dame Anita Thibault, épouse en secondes noces de feu monsieur Lucien Bernier. Fille de feu dame Elmina Gendron et de feu monsieur Ulric Thibault, elle demeurait à Sainte-Félicité, comté de L'Islet. Elle était la mère de feu André, elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Ginette (Sylvain Gagnon), Michel (Francine Larouche), Maurice (Guylaine Papineau), ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Marie-Hélène et Émilie Gagnon. Elle était la sœur et la belle-sœur de: Thérèse (Guy Bédard), feu Aimé (Lise Marois), feu Patrick, Gilles. De la famille Bernier: feu Roger (feu Monique Pelletier), feu Léonard, Jeanne-D'Arc (feu Maurice Langlois), feu Jean-Paul, Laurent (Rachelle Dubé), Denise (Paul-Henri Thibault), feu Marcel (Desneiges Charland), Raymond (Jacqueline Thériault), Pierre (Gaétane Bourgelas). Sont également affectés par son départ, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés au personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les soins extraordinaires reçus et leur accompagnement d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles à l'église. Les membres de la famille vous accueillerontà compter de 13h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Le déroulement a été confié à la maison funéraire