CARDINAL, Jean-Claude



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 24 mai 2019, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Cardinal, fils de feu madame Alberta Labrecque et de feu monsieur Albert Cardinal. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h30 à 19h.La disposition finale des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (feu Daniel Crédit), Linda (Gaétan Savard); ses petits-enfants: Éric (Karine Pouliot), Jessica, Myriam, Lorie; ses arrière-petits-enfants: Antoine, Xavier, Thomas et Raphaël. Il était le frère de: feu Jean-Yves, Robert, feu Raymond (feu Ginette Poulin), Claudette (Camille Ferland), Nicole, Jocelyne, Jocelyn et André (Diane Royer). Il laisse également dans le deuil sa tante Laura Labrecque (feu Louis Labrecque), ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement aux médecins des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.