BOUTIN, Aurèle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Aurèle Boutin, époux de feu madame Marielle Blais, fils de feu Adélia Pépin et de feu Léodore Boutin. Il demeurait à Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Anne Méthot), Marie-Josée (Jean-Jacques Tessier) et Mario (Sophie Leclerc); ses petits-enfants: Michaël (Cindy Côté) et Kathy Tessier (Maxime Picard), Florence (Dominick Ouellet), Félix, Vincent (Maude Lemay), Antoine, Olivier, Gabrielle et Laurence Boutin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Roland (feu Jeannette Doucet), feu Raymond (feu Germaine Doucet), Lucile (feu Roméo Nault), feu Aline (Clément Paradis), Simone (feu Bertrand Béliveau), feu Mariette (feu Paul Mongeon) et de Médéric f.i.c.. Il était également le beau-frère des membres de la famille Blais: feu Louis-Philippe (feu Yvette Quirion), feu Émilien (Mariette Bilodeau), feu Laurette (feu Noël Mercier), feu Florent (feu Yvonne Maloney), feu Simone (feu Bernard Lachance), Pauline (François Maillet), feu Jean-Claude (feu Lucille Boulet), feu Fernando (Pauline Pouliot), feu Huguette et Micheline (feu Jean-Louis Brousseau). La famille souhaite adresser un merci spécial au personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les soins de fin de vie dispensés avec beaucoup d'humanité et de compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.