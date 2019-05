FORTIN BÉGIN, Diane



À l'Hôpital Laval, le 17 mai 2019, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédée madame Diane Fortin, épouse de monsieur Jean Bégin, fille de feu madame Adrienne Guay et de feu monsieur Raymond Fortin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Jean-Guy, Marielle (Gilles), Richard (Kim); ses petites-filles : Kim (Christopher), Sarah, Lory (Rémi), Galabriel, Marika, Éloïse et Aurélie; ses arrière-petits-enfants : Mya, Alex et Raphaël; son frère et ses sœurs : Andrée, Nicole (feu Claude Coutu) et Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: Céline (Michel Marois), Thérèse (Jacques Ruel), Louise, Clément (Madeleine Murray), Denis, René (Sonia Blinn), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Lambert de Lauzon. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.