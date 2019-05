GRONDIN, Aline Doyon



Au CISSS-CA Secteur de Thetford, le 11 mai 2019, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée dame Aline Doyon, épouse de feu Léon-Georges Grondin. Elle demeurait à Saint-Frédéric.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 31 mai de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses fils: Marc- André (Eva Bédard), Hervé (Céline Boutin), Yves (Lisette Cloutier), Claude (Suzy Vien), Carol (Lyne Vachon), Jean (Sylvie Gagné); ses 15 petits-enfants; ses 19 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Léo (feu Anna Poulin) Thérèse (feu Jean-Louis Grongin), feu Denis (Reine-Ange Gagné, feu Henri Hébert), Jeannette (Rémi Dulac). Elle était la belle-sœur de feu Albert (feu Émilienne Gagné), feu Agathe (feu Émile Mathieu), feu Cécile (feu Philibert Roy), feu frère Gérard, feu Clément (feu Rolande Gagné), feu Sr Germaine, feu Henri-Paul (feu Annette Vachon), feu Marie-Anna (feu Gustave Gagné), feu Sr Jeanne-d'Arc, feu Jules, feu Fernand (feu Germaine Vachon), Marie-Élise (Jean-Marcel Poulin), feu Yvette (feu Fernand Cliche). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Sainte-Famille d'East-Broughton, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Frédéric.