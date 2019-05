LÉTOURNEAU, Edna



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de sa famille, le 28 mai 2019, à l'âge de 96 ans est décédée Madame Edna Létourneau. Elle était la fille de Monsieur feu Adelard Létourneau et de feu Dame Rose-Anna Grenon. Elle rejoint son époux, Monsieur Fernand Perron, ses frères et ses soeurs. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Marie Moore), Joël (Helen Dion), Doris (Céline Boutin) et Louis (Danielle Laforest), ses 8 petits- enfants et ses 12 arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireLes heures d'accueil sont:de 9h à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société de l'Alzheimer de la Sagamie, 690, rue Saint-Sacrement Ouest Alma, QC G8B 4N9, téléphone : 418 668-0161; pour faire un don en ligne allez au : www.alzheimer.ca ou un autre organisme de votre choix. Pour démontrer votre soutien à la famille de Mme Létourneau et partager un souvenir, visitez notre site au www.naultetcaronstefamille.ca