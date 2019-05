MOISAN, Georgette McClish



À l'Hôpital Saint-Raymond, le 17 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Georgette McClish, épouse de feu monsieur Jacques Moisan. Elle était la fille de feu dame Yvonne Savard et de feu monsieur Georges McClish. Elle demeurait à Portneuf.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain Moisan (Lyne Robichaud), Luc Moisan (Elaine Labrecque) et Karine Roberge; ses petits-enfants: Claudia- Marie Moisan, Dylan Moisan (Rosalie Gervais), Sarae-Victoria Doddridge (Christopher Gravel) et Paméla Moisan; ses arrière-petits-enfants: Kaysen et Diamond Gravel. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Marie Harvey), feu Yvette (feu Lauréat Fradette), feu Georges-Émile (feu Germaine Bolduc), feu Marie-Paul, Claude Drolet (feu Thérèse Marchand) et feu Simone (feu Georges Cantin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan: feu Noël (feu Lucille Lajeunesse), feu Rock (feu Pauline Turmel), feu Conrad (feu Marie-Marthe Gauvin), Suzanne (feu Raoul Harvey), feu Hélène (feu Rosaire Blouin), Guy (Hélène Gilbert), feu Marc (Jacqueline Tessier) et feu Monique (feu Edouard Dostie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Saint-Raymond, plus particulièrement les soins palliatifs, pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé et sociaux de Donnacona, Québec (Qc).