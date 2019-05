GOSSELIN, Sylvain



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, en toute sérénité et entouré de l'amour de son épouse et de ses enfants, s'est éteint monsieur Sylvain Gosselin, le 17 mai 2019, à l'âge de 60 ans. Il était le fils de feu Florian Gosselin et de feu Jeannine Arguin. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gaétane Morin, ses enfants: Ralph (Marie-Ève Letendre-Lapointe) et Alex-Sandra (Patrick Laforce Napier). Il était le frère de feu Line, Gervais (Suzanne Dion) et Gilbert (Hélène Dumont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces: Jonathan Ruest (Mélissa Cimon, leur fils feu Jason et leur fille Aurélie), Mélissa Ruest (Khalil Dafir et leurs fils Imran et Mohammad Jamel), Danick (Joannie Girard, leur fille Marilie et leur fils Nolan), Jennifer (Alexandre Henri), Mathieu; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel exceptionnel de l'équipe des Rouges du CRCEO, du CLSC de Saint-Romuald ainsi que de la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille apprécierait que vos marques de sympathies se traduisent par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (en ligne https://dons.mspdulittoral.com/ et formulaires disponibles au salon). La famille vous accueillera auà compter de 12h.