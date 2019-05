ROBITAILLE

Marie-Paule Lefrançois



Au CHU, pavillon CHUL, le 22 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie-Paule Lefrançois, fille de feu monsieur Philippe Lefrançois et de feu madame Marie-Anna Linteau et l'épouse de feu monsieur Raymond Robitaille. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Robitaille laisse dans le deuil, ses enfants: Richard (Diane Lapointe) et Denis (Lyne Desharnais); ses petits-enfants: Patrick, Yannick, Myriam (Sacha Poirier), Tommy (Myriam Jean), Éric (Amélie Bédard), Tania et Lauraly; ses arrière-petits-enfants: Jayson, Mia-Rose et Florence; ses frères et sœurs de la famille Lefrançois: Jeannette (feu Aurèle Cloutier), Colette (feu Gérard Drolet), Maurice (feu Pierrette Paquet), Madeleine (feu Raymond Moreau), Roland (feu Rita Brochu) et feu Loraine (feu Jean Martin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: feu Fernand (feu Annette Lachance), feu Jean-Claude (feu Micheline Denis), Gaston (Claudette Sioui), feu Georgette (feu Marcel Métivier), André (Fernande Fortin), feu Léon (Denise Deschênes) et Marius (Raymonde Bélanger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciements au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Robitaille ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à un organisme de votre choix.