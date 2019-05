FOURNIER CHABOT, Marie-Ange



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 17 décembre 2018, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédée madame Marie-Ange Fournier, épouse de feu monsieur Maurice Chabot, fille de feu monsieur Wilfrid Fournier et de feu madame Marie Roy, native de St-Nérée, Bellechasse. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, dans l'intimité. Elle laisse dans le deuil ses filles: feu Claudette Chabot (feu Marc-André Gingras) et Danny F. Chabot; sa petite-fille Josée Desnoyers (Jean Garant); ses arrière-petits-fils: Fabien et Matisse; sa sœur feu Rose-Alma (feu René Morin); ses frères: feu Roméo (feu Jeannette Morin) et feu Lucien (feu Marie Albert); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents, résident(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Cardinal-Vachon (RCV), tout particulièrement le personnel de l'Unité de soins de RCV pour les bons soins prodigués et l'amour dont ils et elles l'ont entourée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100, rue Bouvier, bureau 10, Québec, Qc, G2K 1L9, tél. : 418 654-0835 ou à l'organisme de bienfaisance de votre choix.