ASSELIN, Yvan



Entouré de l'amour de sa famille au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 11 mai 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé Monsieur Yvan Asselin, fils de feu monsieur Maurice Asselin et dame Bernadette Fillion, et conjoint de dame Sylvie Godbout. Il demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 31 mai 2019 de 19 h à 21 h 30 et le samedi 1er juin 2019 de 8 h 30 à 12 h 45.Il laisse dans le deuil sa conjointe, ses enfants: Philippe (Michel Doré), Anne- Marie (Jean-Philippe Poirier); sa mère Bernadette Fillion (feu Maurice Asselin, feu Ernest Morin), ses sœurs et frères: Diane (Gilles Cantin), Mariette (Gaston Bourget), Cécile, Raynald (Line Lessard), Roger (Marie Fournier), Line (Michel Samson), Lucie (Daniel Asselin), Nicole (Christian Paquet); son beau-père: Marcel Godbout (feu Aline Blais); ses belles-sœurs et beaux-frères: Nicole Desharnais (Jacques Nadeau), feu Louise Desharnais, Louise (John Penning), Jocelyn (Lucie Godbout), Marie-Claude (Claude Dufour); plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que son grand ami Martin Roy et de nombreux ami(e)s extraordinaires qui l'ont soutenu jusqu'à la fin. La famille souhaite remercier le Dr Jocelyn Roy, hémato- oncologue, et le personnel des soins palliatifs du CLSC de St-Lazare et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins offerts. Enfin, un merci tout spécial aux fidèles clients du garage Yvan Asselin inc. qui ont permis à Yvan de vivre de sa passion au cours des 32 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don). Des enveloppes seront disponibles à la salle paroissiale. La direction des funérailles a été confiée à la