ÉMOND, Odette Lapointe



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB de Rivière-du-Loup le 18 mai 2019, est décédée à l'âge de 83 ans et 6 mois Mme Odette Lapointe, épouse de M. Jean Émond; fille de feu Mme Yvonne Caron et de feu M. François Xavier Lapointe. Elle demeurait à Rivière-du-Loup, autrefois à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale vendredi 31 mai de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux, Jean Émond; ses fils, Yvan (Lyne Raymond) et Francis (Sophie Pesant); ses petits-enfants: Maxime (Marie-Claude Morin), Vanessa (Martin Lavoie), Sabrina (Jean-Philippe Deschênes), Joany; ses arrière-petits-enfants: Éloïse, Gaëlle et Jade; son frère, Bertrand; ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Lapointe et Émond ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à sa nièce, Hélène Lévesque pour son dévouement. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. La direction des funérailles a été confiée à la