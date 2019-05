GRENIER, Gaston



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le vendredi 1er mars 2019, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé monsieur, Gaston Grenier, fils de feu Bertrand Grenier et de feu Marie-Ange Morin. Il demeurait à Saint- Georges. La famille recevra les condoléances aule samedi 1er juin de 8h30 à 10h15.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de laIl était le frère de feu Jean-Guy, Denise (Clermont Bernard) et feu Richard (feu Huguette Savard). Il laisse également dans le deuil ses tantes, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8